Johan Elmander Galatasaray'ın Antalya'daki kampına bir ziyarette bulundu
Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Johan Elmander Galatasaray'ın Antalya'daki kampına bir ziyarette bulundu.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Eski oyuncumuz Johan Elmander, Sueno Hotels'te devam ettiğimiz Antalya kampımıza ziyarette bulundu" ifadeleri kullanıldı.
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