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Johan Elmander Galatasaray'ın Antalya'daki kampına bir ziyarette bulundu

Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Johan Elmander Galatasaray'ın Antalya'daki kampına bir ziyarette bulundu.

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Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Eski oyuncumuz Johan Elmander, Sueno Hotels'te devam ettiğimiz Antalya kampımıza ziyarette bulundu" ifadeleri kullanıldı.

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