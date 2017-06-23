John Diebler, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belli olmasının ardından diğer tüm liglerde olduğu gibi Türkiye’de de transfer çalışmaları hızlandı.

Bu sezonu Galatasaray Odeabank’ta geçiren keskin nişancı Jon Diebler, Pınar Karşıyaka’daki eski koçu olan Ufuk Sarıca’nın takımı Beşiktaş Sompo Japan ile anlaştı.

Bu sezon Beşiktaş ile harikalar yaratıp takımını BSL’de finale çıkaran Ufuk Sarıca, Karşıyaka’daki unutulmaz sezondaki en büyük yardımcılarından ve hücum silahlarından Diebler’ı kadrosuna katarak şutör rotasyonuna derinlik katmış oldu.

ABD'li oyuncu geride bıraktığımız sezonda Turkish Airlines Euroleague’de ise 6.5 sayı ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.