Jorginho 5 yıl Chelsea'de

Transferde gaza basan Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörlüğe Sarri'yi getirdikten sonra çok önemli bir hamle daha yaptı.

İngiliz devi yine Serie A temsilcisi Napoli'nin orta sahasındaki etkili ismi Jorginho'yu kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki yıldız, 5 numaralı formayı giyecek.

İmza sonrası ilk sözler...

Jorginho imza sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Çok ama çok mutluyum. Böylesine büyük bir takımın parçası olmak hiç kolay değil. Premier Lig'de oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve takım için sahada her şeyimi vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea'den yapılan açıklamada ayrıca, Jorginho'nun yeni teknik adam Sarri'nin sistemi için kilit önem taşıdığı vurgulandı.