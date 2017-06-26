Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho hayatını kaybetti

Jose Mourinho’nun eski futbolcu ve teknik direktör olan babası Felix Mourinho vefat etti.

Kariyerinde Vitoria ve Belenenses kalelerini koruyan Baba Mourinho, 20 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ise 11 farklı takımı çalıştırdı.

Mourinho bu kötü haber sonrasında Instagram’dan babasıyla çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Belenenses ve Portekiz’in büyük kulüplerinden Benfica da Felix Mourinho’nun vefatı sonrasında Twitter hesaplarından Mourinho ailesine başsağlığı diledi.