Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Jose Sosa Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş resmen başlamasa da devre arası transfer dönemine çok hızlı girdi. Vida ve Arda derken Cenk Tosun ve Tosic'in gitme ihtimaline ve Demba Ba'nın geri dönme durumu da eklenince oldukça hareketli saatler yaşanmaya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cenk Tosun'a Everton'un yaptığı teklifin değerlendirmeye alındığı ve karar aşamasında olunduğu dönemde Demba Ba sosyal medya hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirdi. Beşiktaş'a bedavaya imza atacak olan Senegalli golcünün bu hareketi kulübü ile bonservis sorununu çözdüğü anlamına da geliyor.

Beşiktaş'ta yaşanan tüm bu baş döndürücü gelişmeler özetle şöyle: 

Vida'da resmi imza bekleniyor.  Arda Turan transferinde son aşamalara gelindi. Barcelona ile yapılan görüşmelerdeki şartlar İspanyol devi tarafından kabul edilirse Arda imzayı atacak. Cenk Tosun Everton ile anlaştı ve top kulüplerin imzasında. Beşiktaş, Cenk'in transferinden yaklaşık 25 Milyon euro bonservis bedeli kazanacak

Cenk'in ilk  alternatifi Demba Ba. Siyah-Beyazlıların eski oyuncusu kısa sürede açıklanabilir. Tosic ise İngiliz ve Alman kulüplerinin kıskacında.Teklifler 4-5 milyon Euro'ya çıkarsa Tosic de ayrılacak isimlerden birisi.

Sosa yeniden gündemde

Jose Sosa gündeme tekrar gelen bir isim. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş daha önceki ayrılığından dolayı Sosa'ya karşı tavırlı ama 10 numara eksiği yüzünden maliyeti çok düşük olursa bu transfer ciddiyet kazanacak. Trabzonspor'da kiralık oynayan Sosa için Bordo-Mavili takımın Başkanı Muharrem Usta "Bonservisini Milan'dan alacağız" açıklaması yapmıştı. Trabzonspor 15 Ocak'a kadar ödeme yapmazsa Sosa takım değiştirebilir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA