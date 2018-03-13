Jose Sosa, Mina Başaran'ın ölümü sonra şoka girdi

"MİNA'NIN ÖLÜM HABERİ BENİ DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNE SOKTU"

Sosyal medya hesabından Mina Başaran için üzüntülerini dile getiren Jose Sosa, yaşadığı şoku şu ifadeler ile aktardı:

"Trabzon'a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum."