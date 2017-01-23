Eşi ikna oldu Sosa Fenerbahçe'ye geliyor

Mehmet Ekici için yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, geçen hafta İtalya'ya çıkarma yaparak, Milan forması giyen Jose Sosa ile masaya oturmuştu. Sarı lacivertli idareciler, Milano'da görüştükleri Arjantinli maestroyu, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü tarihi mücadeleden örnekler vererek ikna etmiş ve gözler Sosa'nın eşi Carolina'ya çevrilmişti.

Ve dün itibarıyla Sosa'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına vesile olan Carolina'nın Türkiye'ye geri dönme fikrine sıcak bakmaya başladığı haberleri geldi. Milan cephesi de olur verdiği an transferin resmileşmesi bekleniyor.