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Josef de Souza derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde, son dakikada attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar" yazarak fotoğrafı takipçilerine sundu. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

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