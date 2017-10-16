Josef de Souza derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde, son dakikada attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar" yazarak fotoğrafı takipçilerine sundu. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
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