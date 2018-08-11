Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza için Zenit devrede

Adı sık sık Premier Lig ekipleriyle anılan Josef de Souza için Rus devi Zenit devreye girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye Rusya'dan Josef de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi Zenit, sarı lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi Zenit, sarı lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi. 

Comolli'nin konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.

FIRSAT SATIŞI OLABİLİR

Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarılacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro; ancak Fenerbahçe'nin beklentisi daha büyük.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA