Çaykur Rizespor, Josue ile görüşüyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray'da beklentileri karşılamayan Josue ile temasa geçti.
Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.
Devre arasında kadrosuna en az 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın kulübüyle görüştü.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue için tarafların yeniden bir araya geleceği açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.