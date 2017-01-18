Jurgen Klopp'tan Brexit benzetmesi

M.Emin Üçer / Star

Liverpool'un Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası müsabakalarında kadroya alınmasına rağmen gitmeyi reddetmişti.

2015 yılından bu yana Kamerun milli formasını giymeyi reddeden Matip, milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Çağrılmasına rağmen turnuvaya gitmeyen Matip'in, Fifa kuralları gereği klübünde oynamasına da müsade edilmiyor.

Jurgen Klopp ise formda olmasına rağmen geçen hafta sonu Liverpool'un Old Trafford'da Manchester United ile olan maçını tribünden izlemek zorunda kalan Matip'e destek oldu ve Fifa'nın kuralını eleştirdi.

"Burası özgür bir dünya, eğer bir sebebin var ve milli takımda oynamak istemiyorsan, bu mümkün olmalı. Biz hepimiz kendi kararlarımızı verebilmeliyiz. Örneğin İngiltere halkı Avrupa Birliği'nden ayrılmak isterse, kimse onlara hayır bunu yapamazsınız diyemez." şeklinde Brexit'e göndermede bulunan Klopp, ekledi :

"Benim düşünceme göre milli takımda oynamak bir futbolcu için her zaman en büyük şey olmalı. Milli takımda oynamak çok güzel, pozitif bir şey. - Tabi bunu istiyorsan"