Juventus, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti
Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.
Serie A'da 24. haftada Juventus deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Gonzalo Higuain ile öne geçmeyi başaran Juventus, devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus, 47. dakikada bir kez daha Arjantinli golcüsüyle skor buldu. Gonzalo Higuain attığı golle farkı 2'ye çıkaran Juventus, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Mücadelenin 67. dakikasında Nicolo Barella'nın kırmızı kart görmesiyle Cagliari kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.
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