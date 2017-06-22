ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juventus, Patrick Schick'le anlaşmaya vardı

Juventus, 21 yaşındaki golcünün kontratındaki sözleşme fesih bedelini ödedi, Serie A'dan rakiplerini geride bırakıp Çek futbolcuya imzayı attırdı.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Patrick Schick, 25 milyon euro karşılığında Sampdoria'dan Juventus'a transfer oldu.

Golcü oyuncu Torino'ya gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçiyor.

21 yaşındaki golcü geçen sezon Sampdoria'daki tek yılında 32 lig maçında 11 gol atmıştı. 4 milyon euro'ya Sparta Prag'dan mavi-kırmızılı ekibe gelen Schick tek sezonda değerini beş kattan fazla artırdı.

Çekyalı milli golcünün 2020'ye kadar Sampdoria'yla sözleşmesi olmasına rağmen Juve ve Inter'in radarındaydı, Tottenham'ın da oyuncuyla adı geçiyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA