Juventus, Pescara'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Pescara ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Adriatico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gonzalo Higuain, 43. dakikada Miralem Pjanic attı.

Juventus, bu galibiyetle birlikte puanını 80 yaptı ve 6 hafta kala Roma ile farkı 8'e çıkardı. Pescara ise 14 puanla son sırada kaldı.

Pescara, gelecek hafta sahasında Roma'yı ağırlayacak. Juventus ise bir sonraki maçında Barcelona'ya konuk olduktan sonra ligde Genoa'yı sahasında konuk edecek.