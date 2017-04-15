Juventus, Pescara'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti
Pescara-Juventus maçında Higuain ve Pjanic'in golleriyle Juventus 2-0 kazandı, Roma puan kaybedince 6 hafta kala puan farkı 8'e çıktı. İşte Pescara-Juventus maçından detaylar...
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Pescara ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Adriatico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gonzalo Higuain, 43. dakikada Miralem Pjanic attı.
Juventus, bu galibiyetle birlikte puanını 80 yaptı ve 6 hafta kala Roma ile farkı 8'e çıkardı. Pescara ise 14 puanla son sırada kaldı.
Pescara, gelecek hafta sahasında Roma'yı ağırlayacak. Juventus ise bir sonraki maçında Barcelona'ya konuk olduktan sonra ligde Genoa'yı sahasında konuk edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.