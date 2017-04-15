Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juventus, Pescara'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

Pescara-Juventus maçında Higuain ve Pjanic'in golleriyle Juventus 2-0 kazandı, Roma puan kaybedince 6 hafta kala puan farkı 8'e çıktı. İşte Pescara-Juventus maçından detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Pescara ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Adriatico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gonzalo Higuain, 43. dakikada Miralem Pjanic attı.

Juventus, bu galibiyetle birlikte puanını 80 yaptı ve 6 hafta kala Roma ile farkı 8'e çıkardı. Pescara ise 14 puanla son sırada kaldı.

Pescara, gelecek hafta sahasında Roma'yı ağırlayacak. Juventus ise bir sonraki maçında Barcelona'ya konuk olduktan sonra ligde Genoa'yı sahasında konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA