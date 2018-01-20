Kalbimdeki Deniz 54.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kalbimdeki Deniz 53.bölüm FOX izleyicisiyi meraklandırdı

Kalbimdeki Deniz 54.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak Kalbimdeki Deniz 53.son bölüm izeleme linki ile birlikte yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Ekranların sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz 53. bölümde yaşanan heyecanlı dakikalar ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kalbimdeki Deniz’in 54. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor. 53. bölümde Alihan ile Deniz arasında yaşanan gerginlik bu hafta da devam edecek mi? Okul gezisinde yaşanan olaylar nasıl sonuçlanacak? Deniz oğlunu geri almak için ne yapacak? İzleyiciler bu soruların cevabı için ekrana kilitlenmiş durumda. İşte Kalbimdeki Deniz 54.yeni bölüm fragmanı ve 53.son bölüm izleme linki...





KALBİMDEKİ DENİZ 53.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?



Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzeredir. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine gelir. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyulur. Mirat mı, Alihan mı, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan Ozan mı zarar görecektir?





Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibidir. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmeyecektir. Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik isteyecektir. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak edecektir.



Fikriye’yse intihara teşebbüs eden Figen’in moralini yerine getirmek için kızıyla felekten bir gün çalmaya karar verir. Deniz ve Ece’ye karşı açacakları savaş öncesi anne kız baştan ayağa yenilenecektir.



KALBİMDEKİ DENİZ 53.BÖLÜM FRAGMANI







52. bölümde yaşanan gerginlikler bu hafta katlanarak sürmeye devam edecek. İzleyici ekrana kilitleyecek olan 53. bölümde Mirat’ın Ozan’ı almak için Alihan’ın evine gitmesiyle birlikte yaşanan olaylar yüzünden Mirat’ın vurulduğu haberleri ortaya çıkar. Deniz ve Raşel arasındaki gerginlik giderek artar ve Raşel, Mirat’ın Deniz’in üzerine titremesine artık tahammül edemez ve gözünü karartıp Deniz’i yok etmenin yollarını aramaya başlar. Bu hafta Raşel’in entrikaları tüm bölüme damgasını vuracak. Her bölümde heyecanın doruklarda yaşanmasına sebep olan kalbimdeki Deniz bu hafta da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Deniz’in yaşadığı zorluklar son bulacak mı? Raşel’in entrikaları gün yüzüne çıkacak mı?

Başrollerini Özge Özberk, Kutsi, Hakan Eratik, Yeşim Ceren Bozoklu, Devin Özgür Çınar’ın paylaştığı dizide eşi, çocukları ve babasıyla birlikte imrenilecek, mutlu bir hayat yaşayan Deniz’in, eşinin aniden kaybolmasıyla alt üst olan hayatına seyirci oluyoruz. Kocasının kendisini başka bir kadın için terk ettiğini öğrenmesiyle birlikte Deniz evi terk eder. Mükemmel villasındaki hayatı bırakıp, daha mütevazi bir hayata adapte olmak için uğraşan ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Deniz’in hikayesini hayranlıkla izliyoruz ve izlemeye de devam edeceğiz. Bu heyecan dolu dizi her bölüm, hızını arttırarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Aksiyonu yüksek 52. bölümün kafalarda bıraktığı soru işaretleri, 53. bölümde son bulacak.







KALBİMDEKİ DENİZ 52.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Deniz’in hayatında yaşadığı gerginlikler dur durak bilmiyor. Ozan’ın velayet davası yüzünden yaşanan gerginlik ve mahkemenin ozanın velayetini Alihan’a vermesi Deniz’i şoka uğratır ve çok üzer. Bu durum karşısında Mirat, Deniz’e olabildiğince destek olmaya çalışır ve oğlunu geri getireceğine dair ona söz verir. Alihan, Deniz ve Ozan gittikleri bir restaurantta Mirat ve eşiyle karşılaşırlar. Ozan Mirat’ın yanına gitmek istese de Alihan buna engel olur. Yosef artık aşkını içinde yaşayamaz ve Ece’ye aşkını ilan eder. Figen’in ortalığı karıştırmasıyla işler daha da karmaşık bir hal alır. Okul gezisinde ve sonrasında yaşananlar Ece, Yosef, Mustafa ve Figen’in hislerini sorgulamalarına sebep olur ve bazı önemli kararlar almaya zorlar.

Hülya doğacak bebeği için Nejat’la arasını iyi tutmaya çalışır ancak kocasının kendisini aldattığını öğrenir. Figen Ece’yi cezalandırmaya çalışmak için yaptığı hamlede zararlı çıkar ve Yosef’i kendisinden uzaklaştırır. Bu duruma tahammül edemez ve Yosef’e olan aşkından dolayı intihar eder. Mirat Deniz’e verdiği sözü tutmak için Alihan’ın evine gider ve Ozan’ı ondan almaya çalışır. Mirat’a direnen Alihan Ozan’ı götürmesine izin vermemek için ona silah doğrultur. Heyecanı dorukta bırakan ve nabızları hızlandıran bu son sahne, izleyiciyi 53.bölüm için oldukça sabırsızlandırdı.