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Antony Lopes: İstanbul'a gelirken Vodafone Arena'nın şöhretini duymuştuk

Lyon'un tecrübeli kalecisi Antony Lopes, Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu.

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L'Equipe gazetesine konuşan Lopes şunları "Unutulmaz bir gün yaşadım" derken şöyle devam etti:
 
"Istanbul'a gelirken Vodafone Arena'nın şöhretini duymuştuk fakat böyle bir ortamı yaşamadan anlayabilmek mümkün değil, bu stad gerçekten çok olağandışı, müthiş atmosfer. Herşeyden önce bir "erkek karşılaşması" oldu, Quaresma'nın şutu direkten dönmeseydi sevinen Beşiktaş olacaktı. Çok yüksek seviyeli iki maç yaptık, çok olağan dışı şeyler yaşadık, maç sonunda seyircinin alkışları beni gerçekten çok etkiledi. Futbol sahalarında böyle şeyler daha çok yaşanmalı, galibiyetin sevincini yaşamak istiyoruz ve kulübün tarihine kendi sayfamızı yazmak istiyoruz" 

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