Kaleye Perulu Gallese iddiası

ispanyol file bekçisi Fabri’nin Fulham ile el sıkışmasının ardından Beşiktaş’ta kaleci adayları her geçen gün artıyor. Peru basını Veracruz’un kalesini koruyan 28 yaşındaki Pedro Gallese için Beşiktaş’ın girişimde bulunduğunu iddia etti. Gallese’nin takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş’ın kale adayları arasında 1. sırada Ochoa (Standard Liege), 2. sırada Ospina (Arsenal) 3. sırada Harun Tekin (Bursa) yer alıyor. Bu arada Belçika temsilcisi Standard Liege’in Teknik Direktörü Renard, “Meksikalı kalecimiz Ochoa’ya çok teklif var. Ama biz göndermeyi düşünmüyoruz” dedi.