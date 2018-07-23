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Kaleye Perulu Gallese iddiası

Siyah-Beyazlılar’ın, Meksika Ligi ekibi Veracruz’un formasını giyen file bekçisi Pedro Gallese ile ilgilendiği iddia edildi. Diğer aday Ochoa için ise Standard Liege’in hocası Renard’dan vize çıkmadı.

  • StarSpor
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ispanyol file bekçisi Fabri’nin Fulham ile el sıkışmasının ardından Beşiktaş’ta kaleci adayları her geçen gün artıyor. Peru basını Veracruz’un kalesini koruyan 28 yaşındaki Pedro Gallese için Beşiktaş’ın girişimde bulunduğunu iddia etti. Gallese’nin takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş’ın kale adayları arasında 1. sırada Ochoa (Standard Liege), 2. sırada Ospina (Arsenal) 3. sırada Harun Tekin (Bursa) yer alıyor. Bu arada Belçika temsilcisi Standard Liege’in Teknik Direktörü Renard, “Meksikalı kalecimiz Ochoa’ya çok teklif var. Ama biz göndermeyi düşünmüyoruz” dedi. 

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