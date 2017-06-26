Kameni Fenerbahçe'ye Cenk Gönen Malaga'ya!
Kameni'yi Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Malaga, Galatasaray'ın yedek kalecisi Cenk Gönen'i kadroya katacak.
Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Malaga'lı Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, İspanyol ekibiyle ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Malaga'lı Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, İspanyol ekibiyle ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Malaga'lı Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, İspanyol ekibiyle ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı.
beIN SPORTS’un haberine göre La Liga kulübü Malaga, kalecisi Carlos Kameni’nin Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından transferde Galatasaray’ın kapısını çalacak. beIN SPORTS’un haberine göre La Liga kulübü Malaga, kalecisi Carlos Kameni’nin Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından transferde Galatasaray’ın kapısını çalacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.