Kameni Fenerbahçe'ye Cenk Gönen Malaga'ya!

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Malaga'lı Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, İspanyol ekibiyle ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Malaga'lı Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, İspanyol ekibiyle ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Malaga'lı Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, İspanyol ekibiyle ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı.

beIN SPORTS’un haberine göre La Liga kulübü Malaga, kalecisi Carlos Kameni’nin Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından transferde Galatasaray’ın kapısını çalacak. beIN SPORTS’un haberine göre La Liga kulübü Malaga, kalecisi Carlos Kameni’nin Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından transferde Galatasaray’ın kapısını çalacak.