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Kameni'den Fenerbahçe'ye FIFA tehdidi

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Karneni, Dirar, Soldado nun hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Ki bunlardan Kamerunlu eldiven FIFA tehdidinde bulunuyor.

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Ali Koç yönetiminin başı Aziz Yıldırım döneminde yapılan transferlerle belada. Teknik direktör Phillip Cocu, başta Carlos Karneni olmak üzere, Soldado ve Dirar gibi oyuncuları kadroda düşünmediğini Sportif Direktör Damien Comolli'ye bildirdi. Comolli de mali yükü yüksek bu isimlerden kurtulmak için operasyonu başlattı. Ancak yüksek maaşlı sözleşmeleri sebebiyle bu isimlerden kurtulmak şimdiye kadar mümkün olmadı. Hiçbir kulüp bu rakamlara çıkmadığı, oyuncular da bu kazançlarında indirim kabul etmediği için işler sarpa sardı. Soldado ve Dirar elde kalmaları hâlinde sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilecek.

Bonservisini istedi

Takımın en çok kazanan kalecisi olan Karneni ise başa bela olacak gibi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yabancı kontenjanında yer açmak için lisansı askıya alman Karneni, çözüme yanaşmıyor. 2 milyon avroluk garanti ücretten mahrum kalmak istemeyen Kameni, gitmek bir yana sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet etmeye hazırlıyor. Kameni'nin menajeri, Comolli'yle yaptığı görüşmede, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Bunun gerçekleşmemesi hâlinde ise Kameni'nin hiçbir gerekçe gösterilmeden kadro dışı bırakılması sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet edeceği tehdidinde bulundu.

KADRO DEĞİŞECEK

F.Bahçe'ye yeni ve güçlü bir kurumsal kazandırma çabasında olan Damien Comolli, asıl hamlesini sezon sonunda yapacak. Görevdeki ilk yılında 11 transfere imza atan Fransız sportif direktör, gelecek sezon tüm kadroyu yenileyecek. Fransız kendinden önce takımda olan (Volkan hariç) tüm isimleri gönderecek.

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