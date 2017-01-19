Kan bağışı yap ücretsiz bileti kap

Son dönemdelerde kan stoğu açısından sıkıntı çeken Kızılay'a destek olmak için başlatılan kampanya düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 30 Mart'a kadar Kızılay'a kan bağışı yapan herkese Medipol Başakşehir'in evinde oynayacağı maçlar için bilet hediye edilecek.

Basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, "Her verilen kan kurtarılan 3 can sloganıyla biz de Kızılay'a destek olmak istedik. İnşallah İstanbul halkı da bu konuda duyarlı davranır. Hem bizim tribünlerimiz dolmuş olur hem de Kızılay'ın kan bankası dolmuş olur" dedi.

Medipol Başakşehir olarak kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getiren Emre Belözoğlu da, "Mart ayının sonuna kadar gidip kan bağışlayan herkesi evimizde ağırlamak istiyoruz. İnşallah bu proje birlik ve beraberliğimize bir vesile olmuş olur. Şimdiden kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.