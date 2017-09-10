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Karabük maçında oyuna giremeyen Cenk Tosun, Şenol Güneş'e tepki gösterdi

Şenol Güneş, Tosic'in atılması üzerine Mitrovic'i, Ryan Babel'in golünden sonra da ikinci kez fikir değiştirerek, Atiba'yı oyuna alınca uzun süre kenarda hazır bekleyen Cenk adeta çılgına döndü.

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Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında 10 kişiyle galibiyete uzanırken, Cenk Tosun'un değişiklik isyanı yedek kulübesinde buz gibi bir hava estirdi.
 
Teknik Direktör Şenol Güneş sürpriz biçimde yedek soyundurduğu Cenk'i 68. dakikada oyuna almak için yanına çağırırken, Dusko Tosic'in gördüğü kırmızı kart tecrübeli hocanın tüm planlarını değiştirmesine neden oldu. Tosic'in atılması üzerine Negredo'yu kenara alarak Mitrovic'i sahaya süren Güneş, Cenk Tosun'dan beklemesini istedi.
 
Cenk'i gol ayağı olarak son dakikalarda sahaya sürmeyi düşünen Şenol Güneş, Babel'in 79. dakikada attığı golden sonra bir kez daha planlarını değiştirdi. Oyuna girmek için kenarda hazır bekleyen Cenk'ten kulübeye oturmasını isteyen Şenol Güneş, Talisca'yı oyundan alarak, orta sahaya güç katmak için Atiba'yı sahaya sürdü.
 
Siyah-beyazlı teknik adamın ikinci kez fikir değişikliğine gitmesi uzun süre kenarda bekleyen Cenk Tosun'u adeta çileden çıkardı. Bir hayli öfkelenen milli futbolcu yedek kulübesine oturmayıp, soyunma odasının yolunu tuttu. Kaleci Tolga Zengin, Cenk'in peşinden soyunma odasına gitti. Siyah-beyazlı golcü maçın son anlarında kulübeye döndü ve kalan süreyi buradan takip etti.
 
Milliyet

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