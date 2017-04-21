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Karabükspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Karabükspor - Kasımpaşa maçı başladığı gibi, golsüz sona erdi. İşte Karabükspor - Kasımpaşa karşılaşmasından detaylar...

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Karabükspor - Kasımpaşa maçı golsüz sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, orta sıralardaki iki takımın karşılaştığı mücadele Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı.

Karşılaşma boyunca daha etkili olan taraf Karabükspor oldu. Ev sahibi ekip, 9 kez rakip kaleyi yokladı, ancak ağları bulamadı. Buna karşılık Kasımpaşa ise sadece 2 şut çekmesine rağmen, karşılaşmadan 1 puanı kopardı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 37'ye çıkarırken, Karabükspro ise 35 puana yükseldi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Akhisar ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Gaziantepspor'a konuk olacak.

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