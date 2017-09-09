Karabükspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak milli araya 7 puanla giren Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde rakibini kayıpsız geçip maç fazlasıyla liderliği Galatasaray’dan geri almanın planlarını yapıyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 17:00'da başlayacak mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı STAR.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda konuk olacağı Porto karşılaşması öncesinde moral bulmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Karabükspor: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, İlhan, Poko, Ceyhun, Torje, Tanase, Yatabare

Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Adriano ve Gökhan kafilede yer almadı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen taktik idmanın ardından kara yoluyla Karabük’e giden kafileye sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle idmana katılmayan sol bek Adriano Correia ve sakatlık sonrası bireysel çalışmalarına devam eden sağ bek Gökhan Gönül dahil edilmedi.