Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 4-2'lik Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra istifa etti

Erkan Sözeri’nin açıklamaları şöyle;

Maça çıkmadan anket yapılıyor. ‘Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin?’ Bu ortamda hem ben hem de oyuncular maça çıktık. Karabükspor’a daha fazla zarar vermek istemiyorum.

Başkanımız ile görüşeceğim ve affımı isteyeceğim.

Erkan Sözeri'nin istifası kabul edildi

Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasını kabul etti. Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül yaptığı açıklamada, ''Hocamız maçtan sonra benimle görüştü istifa edeceğini benimle paylaştı. Ben de durumu başkana ilettim. Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonrası teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasını kabul ettik” dedi.

Süper Lig'de ilk kez görev yapan Sözeri, 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.