Karabükspor'da Ferudun Tankut döneminde futbolcu izleme giderine 11 milyon lira harcandığı ortaya çıktı

Fanatik’in haberine göre, Kardemir Karabükspor'da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut dönemine dair hen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Kulüpte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında yeni yönetim tarafından dava açılan Tankut'un döneminde futbolcu izleme gideri olarak 2016/17 sezonuna ait 11 milyon TL'lik harcama belgesi yayınlandı. Spor Toto 1. Lig'de bile birçok takımın bütçesi 10 milyon TL'yi aşmazken, Karabükspor'un yalnızca oyuncu izlemeye bu kadar para harcamış olması büyük yankı uyandırdı.

İşte o harcama belgesi: