Mevlüt Erdinç de 'Referandum' oyunu kullandı
Fransa'nın Metz kulübünde forma giyen Mevlüt Erdinç, 'Referandum' için sandık başına gitti.
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Referandum için Milli Takım'ın golcülerinden Mevlüt Erdinç sandık başına gitti.
Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'te sürdüren Mevlüt yaptığı paylaşımda "Oyumuzu kullandık kararımız net" ifadelerini kullandı. Mevlüt Erdinç Fransa 1. Ligi'nde bu sezon attığı 6 golle takımın en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.
BURAK YILMAZ DA OYUNU KULLANDI
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yurt dışında 27 Mart'ta başlayan oylama sona erdi. Çin futbol takımı Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da Türk Büyükelçiliği'ne giderek referandum oyunu verdi. Burak Yılmaz, oy sonrası çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı. Futbolcu bu paylaşımına "Ülkemiz için oyumuzu kullandık" notunu düştü.
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