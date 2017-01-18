Karavaev: Fenerbahçe'nin Sydorchuk'la ilgilendiğini biliyorum

Fenerbahçe'ye alıştın mı?



Benim için ne gerekiyorsa yaptılar. Araba bile tahsis ettiler. Organizasyon olarak her şey üst seviyede. Aynı zamanda menajerimin iş ortakları da burada ve benim buraya daha kolay adapte olmam için bana yardımcı oluyorlar. Kulüp, özellikle Fenerbahçe civarında yoğun bir taraftar ilgisi olacağından bahsetti. Eğer bir maç kaybedersek, özellikle bir derbi, dışarıda çıkmaktan ziyade evde oturmamız daha iyi olur dendi. Taraftarlar takıma aşık. Onların takım için ölümü bile göze aldıkları söylendi.

Seleznyov, Rybka, sen... Türkiye neden Ukraynalı futbolcular için cazip hale geldi?



Ukrayna üst düzey futbolculara sahip. UEFA sıralamasında da Türkiye'den daha üstteyiz. Bize maddi olarak daha iyi imkanlar sunuyorlar, daha iyi şartları var. Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde Sydorchuk'la ilgilendiğini de biliyorum. Güçlü bir oyuncu, orta sahaya güç katacaktır. Onun gelmesi sürpriz olmaz.

Terör saldırıları yüzünden Türkiye'ye gitmek güvenli değil mi?



Dünyada da birçok saldırı oluyor. Buna Batı Avrupa da dahil. Bizde de durum farklı değil. Türkiye'de şu anda hayat normal.

Yuri Vernydub (Zorya hocası) ile Dick Advocaat arasındaki farklar neler?



Yuri herkesle tek tek ilgilenir. Herkesin anlattıklarını anlamasını ister.Dick Advocaat ise takım olgusuna inanıyor.

Şehri gezebildin mi?



Hayır, şu anda sadece futbola odaklandım. Gezmek istediğim bazı yerler var ama önce evimi ayarlayıp ailemi buraya getirmeyi düşünüyorum. eşim ve küçük kızım olmadan sanki nefes alamıyormuş gibi oluyorum.

Lens ile hemen arkadaş olduğun doğru mu?



Evet, sürekli iletişim halindeyiz. Ukrayna Ligi'ni konuşuyoruz. Otobüse ilk bindiğimde beni gördü ve "Oh, Gel benim yanıma otur arkadaşım" dedi.

Arkadaşların van Persie'den imzalı fotoğraf istediler mi?



Çoktan (Gülüyor.) İmzalı tişörtler.

Yıldızlarla birlikte nasıl bir şey?



Van persie de Skrtel de alçak gönüllü insanlar. Onlar futbolcu olarak bir yıldız ama yaşamda normal insanlar.