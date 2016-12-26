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Karşıyaka'da Tolungüç dönemi sona erdi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ile yollar ayrıldı.

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Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılan Tolungüç ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tolungüç'e, bugüne kadar gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür edilen açıklamada, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Soner Tolungüç ise yaptığı açıklamada, sezonun ilk devresinde saha dışı etkenler sebebiyle puan kaybı yaşamalarına rağmen devreyi hedefledikleri şekilde kapattıklarını belirtti.

Başarı için omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Tolungüç, "Teknik heyetim ve ben, tüm özverimizle hiçbir maddi çıkar gözetmeden mevcut durumda elimizden gelen daha fazla bir şey olmayacağını gördüğümüz ve aileme zaman ayıramadığım için sizlerden affınıza sığınarak uzaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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