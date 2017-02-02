Şenol Güneş'in Fenerbahçe planı hazır

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftayı 5-1’lik Konyaspor zaferiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da gözler, pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Beşiktaş’ın şampiyon teknik adamı Şenol Güneş, Sarı-Lacivertliler karşısında takıma üst turu getirecek formülü, yardımcılarıyla yaptığı taktik toplantısının ardından belirledi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy’de 0-0 sona eren mücadeleyi göz önünde bulunduran teknik ekibin, eşleşmenin tek maç üzerinden oynanacak olması sebebiyle takımın son haftalara damga vuran etkin hücum hattını derbide devreye sokacağı öğrenildi. Şenol hocanın, Konyaspor mücadelesinde olduğu gibi maçın ilk dakikasından itibaren oyuncularından rakip kale üzerinde baskı kurmasını istediği, orta alanda oyun üstünlüğünü ele geçirip maçı rakibin yarı sahasına yığmayı hedeflediği bildirildi.

Parola erken gol

Konyaspor mücadelesinde şov yapan Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’den yine ortalarıyla Cenk Tosun’a pozisyon yaratmasını isteyen Şenol Güneş, Anderson Talisca’ya da sık sık ceza alanı içerisine girip rakip takım oyuncuları üzerinde baskı yapması talimatını verdi. Kartal’ın hücum hattını oluşturan; Quaresma, Babel, Talisca ve Cenk’ten olabildiğince erken gol bulmalarını talep eden Güneş, sonrasında taraftarın da desteğiyle birlikte oyun üstünlüğünü tamamen ele geçirip Vodafone Arena’dan üst tur biletiyle çıkan taraf olmayı hedefliyor.

Hedef yuvada ilk derbi zaferi

Bu sezon Vodafone Arena’da ağırladığı Galatasaray’la 2-2 berabere kalan; ligin çıkıştaki takımı Başakşehir’le oynadığı mücadele de 1-1 sona eren Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe zaferiyle yenilenen yuvasındaki ilk derbi zaferini elde etmeyi planlıyor.

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