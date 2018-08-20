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Kasımpaşa Anderlecht'ten Josue Sa'yı kiraladı

Kasımpaşa, Anderlecht'ten 26 yaşındaki Portekizli stoper Josue Sa'yı satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı.

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Kasımpaşa, RSC Anderlecht takımından Josue Sa ile anlaşmaya vardı.

Belçika Ligi ekiplerinden RSC Anderlecht takımının 26 yaşındaki defans oyuncusu Josue Sa, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralık olarak lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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