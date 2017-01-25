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Kasýmpaþa deplasmanda liderliði kaptý

Ziraat Türkiye Kupasý'nda B Grubu'nun 6. ve son maçýnda Hikmet Karaman'ýn çalýþtýrdýðý Çaykur Rizespor ile Kemal Özdeþ'in ekibi Kasýmpaþa kozlarýný paylaþtý. Kasýmpaþa kazanarak lider bitirdi.

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Ziraat Türkiye Kupasý'nda B Grubu'nun 6. ve son maçýnda Hikmet Karaman'ýn çalýþtýrdýðý Çaykur Rizespor ile Kemal Özdeþ'in ekibi Kasýmpaþa kozlarýný paylaþtý.

Çaykur Didi Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Kasýmpaþa 3-2'lik skorla kazandý.

Nefes kesen karþýlaþmada Kasýmpaþa ilk devreyi Kenny Otigba'nýn 33. dakikada attýðý golle 1-0 önde kapattý. 52'de Cristian Guanca ile 56'da penaltýdan Titi skoru 3-0'a getirdi. Rizespor'da 65. dakikada Bright Edomwonyi ile 67'de Oðulcan Çaðlayan bu gollere cevap verdi ancak puan için yeterli olmadý.

Alýnan bu sonucun adýndan Kasýmpaþa 15 puanla grubu lider tamamladý. Rizespor 13 puanda kalarak zirveyi rakibine býraktý. Her iki takým da gruptan çýkarken, Þanlýurfaspor - Gaziantepspor maçýnýn ardýndan rakipleri belli olacak. Kasýmpaþa, A Grubu'nun ikincisi, Rizespor ise ikincisi ile eþleþecek.

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