Kasımpaşa İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti.
- DHA
Kasımpaşa, İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
31 yaşındaki oyuncu, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
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