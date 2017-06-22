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Kasımpaşa İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti.

  • DHA
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Kasımpaşa, İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

31 yaşındaki oyuncu, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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