Kayseri-Beşiktaş kupada üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta mücadelesinde grup liderliğini garantileyen Beşiktaş grup ikincisi Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 22. dakikada Sedat ve 25. dakikada Erdem Beytaş'ın golleri ile 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı

Teknik direktör Şenol Güneş formalite olarak görülen bu karşılaşmada ağırlıklı olarak genç oyuncularını sahaya sürdü.

Beşiktaş sahaya Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Necip, Aras, Sedat, Ömer Şişmanoğlu 11'i ile çıktı.

Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın ise Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında yaklaşık 25 metreden düzgün bir vuruş yapan Sedat Şahintürk Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Hemen 3 dakika sonra Erdem'in uzaktan vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 tamamlandı.