Kayserispor evinde kazandı
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kayserispor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 24. dakikada Furkan, 85. dakikada Mijailovic ve 90+4. dakikada Murat'tan geldi. Darıca Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise 66. dakikada Sinan'dan geldi.
Bu skorun ardından Kayserispor puanını 6 yaptı, Darıca Gençlerbirliği ise puansız kaldı.
D Grubu'nun 4. haftasında Darıca Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk edecek.
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