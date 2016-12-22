Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor evinde kazandı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kayserispor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaştı.

  • 7
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3
  • 3
x

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 24. dakikada Furkan, 85. dakikada Mijailovic ve 90+4. dakikada Murat'tan geldi. Darıca Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise 66. dakikada Sinan'dan geldi.

Bu skorun ardından Kayserispor puanını 6 yaptı, Darıca Gençlerbirliği ise puansız kaldı.

D Grubu'nun 4. haftasında Darıca Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk edecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA