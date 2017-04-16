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N'doye ve Uğur Demirok kazandıkları primleri alt yapıdaki gençlere dağıttı

Trabzonspor'un iki tecrübeli futbolcusu N'doye ve Uğur Demirok'un kazandıkları primlerin yarısını alt yapıda oynayan gençlere dağıttıkları ortaya çıktı.

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Trabzonikinci yarıdaki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan Uğur Demirok ve Dame N’doye’nin farklı yüzleri ortaya çıktı. Gerek teknik kadro gerekse takım arkadaşları tarafından çok sevilen yetenekli ikilinin altyapıdaki gençlere önemli destekte bulundukları belirtildi.

YANAL ÖVDÜ

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın iki oyuncusunun yaptığı yardımlardan dolayı gerek Uğur Demirok’a gerekse Dame N’doye’ye övgüler yadırdığı belirtildi. Hatta Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Senegalli oyuncu için; “Futbolculuğu bir tarafa Dame N’doye kişilik olarak adam gibi adamdır” ifadelerini kullanmış, futbolcusunun ne kadar değerli olduğunu tüm spor kamuoyuna ilan etmişti. 

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