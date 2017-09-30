Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi!

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi.

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." dedi.

Vücudunu hareket ettiremediğini ve bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.

Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu 1984 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. Kenan Sofuoğlu; motor tamircisi bir babanın (İrfan Sofuoğlu) en küçük oğludur. 25 Ağustos 1984 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur. 2002 yılında Almanya'ya yerleşen yarışçı, aynı yıl Yamaha-Cup'ı kazanmıştır.

En büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin Sofuoğlu'nu 2002 yılında bir otomobil kazasında vefatı sonrasında ağabeyinin arkadaşı Aytunç Taş'tan destek görmüştür. 2003 sezonunda Supersport-IDM'de 2. olduktan sonra 2004'te Fim Superstock 1000 Cup'a geçmiştir. 2004 sezonunu şampiyona üçüncüsü olarak tamamladıktan sonra 2005 Superstock-1000 şampiyonluğunu hedef seçmiştir. İlk iki yarışı kazanmasına rağmen yaptığı bir kaza sonucu bileğini kırması sebebiyle Misano'daki yarışa katılamamış, sezonu 2. olarak tamamlamıştır.

2006 senesinde Supersport-WM'ye başlarken sponsorluk sorunları yüzünden Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak son anda İsviçre'de yaşayan, ismi gizli tutulan bir(Selçuk Allaç) Türkişadamının sponsorluk sağlamasıyla Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport WM'de 2006 sezonunu üçüncü olarak tamamlamıştır.

2007 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon olmuştur.

2010 Yılı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı olan ve Fransa'da Paris'in kuzeyinde bulunan Magny Cors Pisti'nde koşulan yarışta Kenan Sofuoğlu 2. sırada yer almasına rağmen Dünya Şampiyonu olmayı başarmıştır. Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından boynunda Türk bayrağı ile zafer turu atmasının ardından Osmanlı kavuğu giymiştir.

2011 yılında Spor Toto'nun teklif ettiği 800,000 TL’lik isim hakkı bedelini, dini inancı gereği reddetmiş ve hayır kurumlarına verilmesinden memnuniyet duyacağını belirtmiştir.

2012 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 1 yarış kala şampiyon olmuştur.

2015'te Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda , en yakın rakibine (Patrick Jacobsen) 33 puan farkla , Fransa'da çıktığı yarışta podyuma çıkarak dünya şampiyonluğunu garantiledi. Bu da 4. şampiyonluğu oldu.

Ağabeyi Sinan Sofuoğlu 9 Mayıs 2008 günü Kocaeli Körfez Pisti'inde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.