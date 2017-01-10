Milli Motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu da kar yağışını eğlenceye çevirenlerden. Daha çok pistlerde motosikletiyle yaptığı şovlarla tanıdığımız Milli motosikletçi bu sefer karlı zeminde ciple şov yaptı.

İşte Sofuoğlunun kar üzerinde drift şovu