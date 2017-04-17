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Kerim Frei'ın hocası Gianfranco Zola istifa etti

Birmingham'ın başında çıktığı 22 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Gianfranco Zola, istifa ettiğini açıkladı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Aralık 2016'da Birmingham'ın başına geçen menajer Gianfranco Zola istifa etti. Zola, Championhsip'te Burton Albion'a 2-0 kaybedilen maçın ardından görevinde ayrıldığını açıkladı.

Birmingham, Zola önderliğinde çıktığı 22 lig maçında sadece 2 galiibyet alabildi. Devre arasında Beşiktaş'tan Kerim Frei da kadrosuna katan Birmingham, 24 takımlı Championship'te 47 puanla 20. sırada yer alıyor. Birmingham düşme hattındaki Blackburn'den sadece 3 puan önde bulunuyor.

Birmingham, gelecek hafta liger Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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