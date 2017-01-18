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Emmanuel Emenike Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve kendine kulüp bu denen Emmanuel Emenike Instagram hesabından veda niteliğinde paylaşımlarda bulundu.

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Fenerbahçe'de istikrarsız performansıyla teknik direktör Dick Advocaat'ın gözüne giremeyen Emmanuel Emenike, kadro dışı bırakılmıştı.

EMENİKE INSTAGRAM HESABINDAN BAZI PAYLAŞIMLARDA BULUNDU
 
Şu sıralar adı Sparta Prag ile anılan Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından veda niteliğinde paylaşımlara imza attı. Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlardan görüntüler paylaşarak, "Keyif aldım" yazdı.

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