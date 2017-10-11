Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Khimik: 68 İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 76

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ukrayna'nın Khimik takımını 76-68 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Ukrayna ekibi Khimik'i 76-68 yenerek gruplarda mücadele hakkı kazandı.

Olymp Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-16 önde geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 36-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren ve üçüncü çeyreği 58-50 önde bitiren İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan da 76-68 galip ayrıldı.

İkinci ön eleme turu ilk maçında Khimik'e 90-89 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8 sayılık farkla kazandığı bu maç sonrası adını gruplara yazdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla 18 Ekim'de karşılaşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tüpraş'ta korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var!

Tüpraş'ta korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA