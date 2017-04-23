Kısasa kısas! Fenerbahçe Yönetimi karşılanmayacak

Galatasaray Yönetimi, Kadıköy'de kendilerine yapılanları unutmadı, bugün Türk Telekom Arena'da da aynı tavırları uygulama kararı aldı. Son iki sezondur Şükrü Saracoğlu'ndaki davranışları içlerine sindiremeyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Yönetimi'ni karşılamayacak.

Önceki sezon Kadıköy'de iyi ağırlanmayan, hatta su bile ikram edilmeyen sarı-kırmızılar, buna karşın ezeli rakip yöneticilerini geçen sezon TT Arena'da kapıda karşılamış, yakından ilgilenmişlerdi. Buna rağmen Ülker Stadı'nda bu yıl da benzer bir tavır görüldü. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki mücadelede yine karşılama krizi yaşanmış ve sarı-kırmızılı yönetimi Fenerbahçeli idareciler yerine bir personel karşılamıştı. Bunun sonrasında da sarı-lacivertli cephede Galatasaraylı idarecilerle ilgilenen kimse olmamıştı.

İşte bu durum Galatasaray cephesinin içine dert oldu. Bundan dolayı sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin kendilerine karşı sergilediği tavrın bir benzerini uygulama kararı aldı. Böylece Galatasaraylılar ne karşılama sırasında ne de maç boyunca ezeli rakipleriyle bir araya gelmemeye özen gösterecek.

Diğer taraftan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası 14 Nisan'da biten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün Türk Telekom Arena'daki yerini alacak.

Özbek'ten 3. çıkarma

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe derbisi öncesi yine Florya'nın yolunu tuttu. Son bir haftada üçüncü kez tesislerin yolunu tutan Özbek teknik kadro ve oyunculara başarılar diledi.