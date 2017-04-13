Fenerbahçe Kjaer'i gönderip Christiensen'i kiralayacak
FFP kriterleri sebebiyle Kjaer'i elden çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe, tecrübeli stoperin yerini yine bir Danimarkalı stoper Christiensen ile dolduracak.
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F.Bahçe gelecek sezonun transfer politikasını şekillendirdi. UEFA tarafından finansal fair-play takibinde olan sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Simon Kjaer'i elden çıkarmaya karar verdi.
Bu satıştan elde edeceği parayla ise yine Danimarkalı bir stoperi alacak. F.Bahçe'nin hedefi Kjaer'in milli takımdan partneri olan Andreas Christensen. Alman ekibi Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen genç stoperle ilk temas kuruldu. Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de olan genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İlk görüşmede Fenerbahçe'ye olumlu cevap verildiği öğrenildi. Christiensen, hava toplarında çok etkili.
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