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Kolbeinn Sigthorsson, Galatasaray'ın başına bela oldu

Nantes Kulübü Başkanı Waldemar Kita, Galatasaray'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Kolbeinn Sigthorsson ile ilgili bir açıklama yaptı. Sözleşmenin feshedildiğini yeni öğrendiğini belirten Kita, Sigthorsson ve Galatasaray'ın kendilerini bilgilendirmediğini söyledi.

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Kolbeinn Sigthorsson Galatasaray'dan 1 yıllık alacağı 1.2 milyon euroya karşılık 400 bin euroyu kabul ederek sözleşmesini feshetmişti. 
 
Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç süre alamadığı için sözleşmesini feshettiği Kolbeinn Sigthorsson'la ilgili Nantes Kulübü Başkanı Waldemar Kita bir açıklama yaptı.
 
Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; Başkan Kita, Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili kendisine bilgi verilmediğini ve Galatasaray'ın Nantes'la anlaşmadan oyuncunun sözleşmesini feshedemeyeceğini savunarak şunları söyledi:
 
"Tatildeydim ve bana herhangi bir bilgi verilmedi. Şu an öğreniyorum, farkında bile değilim. Galatasaray ve oyuncudan da bana haber gelmedi. Anlaşmamız bir yıllıktı." (Yeni Şafak)

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