Kolbeinn Sigthorsson'dan flaş açıklama!

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da forma giyemeyen ve sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson, İzlanda basınında özel bir röportaj verdi ve yaşadığı sakatlığı, İstanbul'dan ayrılış sürecini anlattı.

"NANTES İLE SON MAÇTA SAKATLANDIM"

Sakatlığını, Fransa'da Nantes ile oynadığı son maçta dizine aldığı darbenin tetiklemiş olabileceğini kaydeden Kolbeinn Sigthorsson, "Geçtiğimiz 3 yılda, menisküsümde küçük bir problem yaşamıştım. Birçok futbolcu böyle sakatlıklarla oynuyor. Ancak bir şeyler oldu. Muhtemelen Nantes ile oynadığım son lig maçında yaşadığım sakatlığın etkisi nedeniyle böyle oldu" sözlerini kullandı.

"GALATASARAY'A GELİNCE KOŞAMAZ OLDUM"

İzlanda Milli Takımı ile yaz aylarında sağ dizindeki sakatlığa rağmen oynadığını kaydeden golcü futbolcu, "Eylül ayında Galatasaray'a geldikten sonra koşamaz oldum. Çalışmalara başladım, ancak 5 Eylül'de bırakmak zorunda kaldım. Dizim şişti ve zorlukla yürüyordum. İğne tedavisi ile şişliği gidermek, geri dönüşü hızlandırmak istedik, ancak sürekli sakatlık geri geldi" açıklamasını yaptı.

"DÜZELMEZSEM, SÖZLEŞMEMİN FESHEDİLECEĞİ SÖYLENDİ"

Barcelona'da Avrupa'nın en iyi doktorlarına muayene olduğunu belirten Sigthorsson, "9 Aralık'ta Türkiye'ye geri döndüm. Sonra 3 hafta içinde düzelmezsem, sözleşmemin feshedileceği söylendi. Dizim yavaş yavaş düzelirken, bu işleri karmaşıklaştırdı. Kendimi denemek istedim ve idmana çıktım; 1,5 hafta çalıştım. Ancak Noel günü dizimden tekrar sakatlandım" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

"KALACAKTIM, AMA G.SARAY BENİ GÖNDERMEDEN OYUNCU ALAMIYORDU"

Galatasaray ile bir sorunu olup olmadığı sorulan 1990 doğumlu forvet, "Galatasaray'ın kararını anlıyorum. Harika bir kulüp ve benimle çok iyi ilgilendiler. Benim için en iyi yer olduğunu düşünmüştüm. Yeni yıl sonrasında maaş almadan takımla birlikte çalışmam önerildi. Kalmaya istekliydim, ancak beni göndermeden yeni oyuncu alamıyorlardı. Bu yüzden, bu da mümkün olmadı" cevabını verdi.

"KAYBOLDUĞUM İDDİALARI TAMAMEN YANLIŞ"

Nantes Başkanı'nın, 'Sigthorsson'un nerede olduğunu bilmiyoruz, kayboldu' sözlerine gülerek cevap veren İzlandalı golcü, "Nerede olduğumu biliyorlar. Kardeşim başkan ile her gün iletişimde. Bunlar nereden çıkıyor, şaşırıyorum. Kaybolduğum iddiaları tamamen yanlış. Maaş hakkında da düşünmüyorum şu anda. Sakatlıktan iyi şekilde dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPABİLECEĞİM HER ŞEYİ YAPTIM, OLMADI"

Yeni bir operasyon geçirmek için Nantes'ten izin alması yönünde bir haber geldiğini belirten Sigthorsson, "Nantes beni tekrar sağlık kontrollerinden geçirmek istiyormuş. Eğer öyleyse, gideceğim ve bir karar vereceğiz. Hiçbir zaman takımımdan izinsiz ameliyat olmadım. En iyi çözüm, dizimin ameliyat ile eski halinde dönmesi. Yapabileceğim her şeyi yaptım, ancak sonuç iyi olmadı, daha iyi hale gelmedim. Eğer ameliyat olmazsam, büyük bir belirsizliğin içine düşeceğim" dedi.

"KARİYERİM BİTEBİLİR, OLDUKÇA ENDİŞELİYİM"

Kariyerine devam edememe ihtimali olduğunu da üzülerek söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Kesinlikle bir belirsizlik var. Umarım ameliyat başarılı geçer ve tekrar oynayabilirim. Ancak oldukça endişeliyim. Hedefim önümüzdeki sonbaharda tüm gücümle tekrar sahada olmak" diye konuştu.