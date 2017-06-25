Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya Kamerun'u 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi

Almanya - Kamerun maçında kazanan 3-1'lik skorla Almanya oldu. Konfederasyonlar Kupası B Grubu'ndaki son mücadele, Sochi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller 48. dakikada Kerem Demirbay ile 66. ve 81. dakikalarda Werner'den geldi. Kamerun'un tek sayısını ise, 79. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Almanya'yı seçen Kerem, ilk kez milli olduğu maçta ağları sarsmayı başardı. Almanya'da ayrıca, Emre Can da ilk 11'de başladı ve mücadelede 90 dakika oynadı. Kamerun'da Mabouka, 64. dakikada Video Yardımcı Hakem sistemi yardımıyla kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu skorun ardından Almanya puanını 7 yaptı ve gruptan lider çıkarak yarı finalde Meksika ile eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Portekiz ile Şili finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. (Sporx)