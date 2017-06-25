ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya Kamerun'u 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi

Almanya - Kamerun maçında kazanan 3-1'lik skorla Almanya oldu. Almanya'da Kerem Demirbay, Kamerun'da Vincent Aboubakar ağları sarstı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya - Kamerun maçında kazanan 3-1'lik skorla Almanya oldu. Konfederasyonlar Kupası B Grubu'ndaki son mücadele, Sochi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller 48. dakikada Kerem Demirbay ile 66. ve 81. dakikalarda Werner'den geldi. Kamerun'un tek sayısını ise, 79. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Almanya'yı seçen Kerem, ilk kez milli olduğu maçta ağları sarsmayı başardı. Almanya'da ayrıca, Emre Can da ilk 11'de başladı ve mücadelede 90 dakika oynadı. Kamerun'da Mabouka, 64. dakikada Video Yardımcı Hakem sistemi yardımıyla kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu skorun ardından Almanya puanını 7 yaptı ve gruptan lider çıkarak yarı finalde Meksika ile eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Portekiz ile Şili finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA