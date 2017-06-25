Konfederasyonlar Kupası'nda Şili Avustralya ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi

2017 Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nun 3. maçında Şili ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Şili, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırdı ve Portekiz'in rakibi oldu.

Yarı finale yükselmek için en az 2 farklı galibiyet alması gereken Avustralya, 42. dakikada James Troisi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

67. dakikada sahneye çıkan Martin Rodriguez, skoru 1-1'e getiren golü attı ve Avustralya'nın ümitlerini sonlandırdı.

Şili, bu sonucun ardından puanını 5 yaptı ve Almanya'nın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Avustralya ise grubu 2 puan ile tamamladı. Güney Amerika temsilcisi, Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Portekiz ile karşılaşacak.