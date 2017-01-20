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Kongo kaçtı, Fildişi yakaladı

2017 Afrika Kupası'nın favori takımlarından Fildişi Sahili, Demokratik Kongo ile 2-2 berabere kaldı ve ilk iki maç sonunda da galibiyet sevinci yaşayamadı.

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Fildişi Sahili, 2017 Afrika Kupası'na kötü başladı... Gabon'da Stade D'Oyem stadında karşılaşan Fildişi Sahili ve Demokratik Kongo birbirlerine eşitlik sağlayamadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İki kez öne geçen ama üstünlüğünü koruyamayan Demokratik Kongo'nun gollerini 11. dakikada Neeskens Kebano ve 28. dakikada Junior Kabananga kaydetti.

Avrupa'nın birçok güçlü takımında futbolcuları bardından Fildişi Sahili'nde ise goller 25. dakikada Wilfried Bony ve 67. dakikada Serey Die'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, ilk iki maçlar sonunda puanını 4'e çıkarttı ve C Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Fildişi Sahili ise puanını 2'ye çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

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