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Konya'da Kudüs koreografisi!

Süper Lig'de yapılan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi takım taraftarları Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarları, Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.
 
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarları, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yaptı.
 
Taraftarların koreografilerinde; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verildi.
 
Koreografi sırasında tribünlerden "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atıldı.
 
Down sendromlu Filistinli Muhammed de maçı izledi
 
İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi de maçı izledi.
 
Konyaspor Kulübü tarafından onur konuğu olarak maça davet edilen Muhammed et-Tavil ve ailesi, karşılaşmayı locadan takip etti.

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