Konyaspor, Kızılcabölükspor'u tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.
- AA
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.
21. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.
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