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Konyaspor, Kızılcabölükspor'u tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.

21. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

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