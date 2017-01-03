Konyaspor transferi açıkladı
Atiker Konyaspor Kulübü Basın sözcüsü Erhan Gökmen, Lorient forması giyen Moryke Fofana ile prensipte anlaştıklarını belirtti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lorient forması giyen Moryke Fofana ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasına girmeden transfer çalışmalarına başladıklarını anımsattı.
Teknik direktör Aykut Kocaman ile bazı mevkilere alınacak futbolcuları belirlediklerini dile getiren basın sözcüsü Gökmen, "Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık. Kulübümüze katkısı olacağını düşünüyoruz. Futbolcuyu önümüzde günlerde Konya'ya getirip, son bir görüşme yapacağız ve sonrasında sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.
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